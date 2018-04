Organismos discutem com bancos linhas para o Brasil O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Enrique Iglesias, disse que na próxima segunda-feira haverá uma reunião em Nova York dos organismos internacionais - FMI, Bird e BID - com os principais bancos para que aqueles que têm presença no Brasil retomem com "urgência" as linhas de crédito para as empresas brasileiras, especialmente as exportadoras. Iglesias disse que a decisão de hoje do Santander de anunciar uma linha de US$ 600 milhões para as exportações brasileiras é um estímulo para que outras instituições sigam o mesmo caminho. O próprio BID está liberando US$ 1 bilhão para que o BNDES amplie o crédito às exportações. O vice-presidente do BID, Manuel Conthe, disse que a atual turbulência no mercado brasileiro é um "exagero sem bases sólidas porque as eleições fazem parte da democracia". Conthe afirmou ainda que, em campanha, todos os candidatos podem parecer um pouco mais radicais do que quando chegam de fato ao poder. "É assim na Europa, nos EUA e não seria diferente no Brasil".