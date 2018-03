Organização Mundial condena barreiras dos EUA ao aço brasileiro O Brasil obteve uma vitória importante da Organização Mundial do Comércio (OMC). A entidade condenou hoje as barreiras estabelecidas pelos Estados Unidos contra dez produtos siderúrgicos exportados pelo País. A OMC ainda condenou a barreira norte-americana a produtos de outros 20 países, impostas em março do ano passado. A condenação foi interpretada em Genebra como um alerta de que, no comércio internacional, a Casa Branca não será autorizada a adotar medidas unilaterais que prejudiquem outras economias. Para o Brasil, as barreiras representavam um prejuízo significativo. Os Estados Unidos, porém, deverão apelar da decisão da OMC e a guerra do aço ainda poderá levar alguns meses até ser concluída.