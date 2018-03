Organizações fazem protesto na Unctad contra subsídios Um protesto durante a Unctad (Conferência Internacional da ONU para o Comércio e o Desenvolvimento) reuniu três pessoas disfarçadas como o primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair; o presidente da Franca, Jacques Chirac; e o presidente dos Estados Unidos, George Bush. Eles usavam grandes cabeças e lançaram algodão dos EUA e açúcar da União Européia sobre os mapas da África, e América Latina. O protesto foi liderado por três organizações: Oxfam Internacional, Actionaid Internacional e AOPP e ocorreu no Anhembi. As três organizações protestam contra os subsídios agrícolas que os países ricos pagam a seus agricultores e que, segundo as organizações, lhes permite vender nos mercados mundiais abaixo do custo de produção.