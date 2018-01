Organize suas finanças com o 13º salário A primeira parcela do décimo terceiro salário será paga amanhã e muitos trabalhadores começarão a fazer suas compras de final de ano. Mas, antes de sair gastando, a recomendação é quitar todas as dívidas e começar 2002 com o orçamento doméstico equilibrado. Melhor ainda se uma parte do dinheiro recebido for direcionada para um investimento. Na hora de pagar as contas, o consumidor deve optar primeiro pelas dívidas com taxas de juros mais altas, como o cheque especial e o cartão de crédito. No caso do cheque especial, o valor devido ao banco pode ir até o limite oferecido pela instituição financeira e os juros cobrados incidem sobre a média do saldo devedor nos 30 dias do mês. Sair do cheque especial não costuma ser uma tarifa fácil, já que mensalmente o correntista precisa pagar juros muito elevados, de até 10% ao mês. Muitas vezes, como não há dinheiro suficiente para reduzir o saldo devedor e o correntista vai pagando apenas os juros mensais. Neste sentido, o décimo terceiro salário pode ajudar a reduzir muito a dívida e, até mesmo, quitar o total devido. No cartão de crédito, as dificuldades do correntista também são grandes para pagar todo o valor devido. Geralmente o consumidor acaba pagando apenas a parcela mínima da fatura e o restante fica postergado para o mês seguinte. Sobre este valor também incidem juros elevados. Segundo pesquisa da Agência Estado, as taxas para o crédito rotativo estão, em média, em torno de 9,64% ao mês. Crédito pessoal No crédito pessoal, as taxas são mais baixas e a antecipação do pagamento pode reduzir proporcionalmente o valor das parcelas, de acordo com os termos firmados no Código de Defesa do Consumidor Bancário. A última pesquisa sobre taxas de juros do Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - mostrou que a taxa média nesta forma de crédito fica em torno de 5,45% ao mês. Também vale a pena quitar antecipadamente a dívida no crédito pessoal utilizando a primeira parcela do décimo terceiro salário. Isso porque o rendimento de nenhuma das aplicações financeiras remunerada por taxa de juros deverá superar os juros cobrada nesta linha de crédito, caso os recursos fossem aplicados no mercado. Veja como limpar o nome Para quem teve o nome incluído nas listas negras do crédito, o décimo terceiro salário também é uma boa oportunidade para regularizar a situação. Com o dinheiro em mãos para quitar totalmente a sua dívida, o consumidor pode tentar negociar taxas de juros mais baixas. Primeiramente, o devedor deve solicitar o histórico da dívida com os demonstrativos para saber exatamente o que está sendo cobrado, como juros de mora, multas e juros por atraso. Depois, tentar conseguir juros menores para o pagamento da dívida. Com o débito quitado, o correntista deve solicitar a exclusão do seu nome das listas negras do crédito. Dependendo da dívida, há formas diferentes para a resolução do problema. Veja mais informações sobre como proceder na cartilha de crédito, no "Cadastro de inadimplentes: como limpar o nome", que está indicada no link abaixo. E veja também as principais recomendações dos analistas para quem vai investir estes recurso.