Órgão da ONU alerta para riscos sociais e políticos na Argentina O secretário-geral da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad), Rubens Ricupero, disse que a comunidade internacional vê com extrema inquietação os problemas econômico-financeiros, sociais e políticos da Argentina porque, até agora, não se verificaram os limites do agravamento da crise. A Argentina, alertou o embaixador, está próxima à desintegração política, que está afetando a questão social e pode levar a conseqüências imprevisíveis. "Tenho a impressão de que o risco de desintegração política e social é muito grave." Em entrevista à Agência Estado, por telefone de Genebra, Ricupero lamentou que, até gora, os países que têm mais a perder com a crise argentina não elaboraram uma proposta que permita ao país encontrar um rumo. "Acredito que seria necessário um esforço internacional mais positivo para buscar uma solução emergencial para a Argentina". De acordo com ele, esses países não podem mais superestimar a capacidade argentina para elaborar planos econômicos consistentes. "Esperar que a Argentina dê os primeiros passos não é realista. O país hoje não pode fazer isso", disse. Embora guardando as devidas proporções e respeitando épocas diferentes, o embaixador comparou a situação argentina à da Alemanha, Áustria e Hungria do início da década de 20. "No caso alemão, houve ajuda internacional para elaborar um plano que pudesse tirar o país da profunda crise na qual havia mergulhado", afirmou. Para o embaixador, seria necessário um esforço internacional similar ao despendido para o Kosovo e o Afeganistão. "A Argentina teve o azar de ser escolhido como exemplo para adotar a nova linha dura de pensamento e de política inflexível que vem sendo seguida pelo FMI e o Tesouro norte-americano", disse Ricupero. "Acho que o problema de tomar um país (Argentina) como exemplo, acaba punindo inocentes que nada têm a ver com políticas erradas. As razões humanas e sociais justificam um esforço, principalmente de países como os Estados Unidos e a União Européia, além do Brasil, México e Chile, para formar um grupo de apoio à Argentina." De acordo com o embaixador, quando surge um processo de desintegração política e social, que não se sabe onde irá parar, sempre existe um risco de contágio para outros países. "Mesmo o cálculo de não contágio feito pelo FMI é meio arriscado. Porque, cedo ou tarde, pode acontecer", alertou.