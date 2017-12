Órgãos contestam aumentos por revisão técnica Os órgãos de defesa do consumidor, também contestam, além do reajuste anual e por faixa etária, o reajuste de revisão técnica. Concedido a duas operadoras, pode ser traduzido como uma intervenção fiscal da Agência Nacional de Saúde (ANS) para equilibrar as contas das empresas. Segundo a própria ANS, eram planos tão defasados em relação à economia que representavam dificuldade à empresa, causando problemas aos clientes. Os beneficiados foram a Interclínicas S.A. e Classes Laboriosas. Apoiadas pela ANS, as empresas deram três opções aos seus segurados: aumento nas mensalidades, redução da rede credenciada ou cobrança de taxas sobre consultas e exames. Já o reajuste anual não será aplicado desta vez. Segundo a ANS, este é o único caso de isenção dos 8,71% - porcentual fixado pela Agência este ano (veja matéria no link abaixo). Tanto a Fundação Procon-SP quanto o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) condenam o reajuste de revisão técnica, assim como discutem outros dois reajustes concedidos: o anual e o de faixa etária (veja matérias no link abaixo). Segundo Karina Rodrigues, este aumento é ilegal, pois representa uma alteração unilateral de contrato. "É a empresa que deve viabilizar sua sustentação no mercado, não o consumidor. O Idec entrou com uma ação, mas a liminar (decisão provisória) não foi concedida. Por isso, aguardamos a sentença." Veja nos links abaixo os outros dois reajustes aplicados e o conselho da Fundação Procon-SP e do Idec aos consumidores sobre o que fazer frente às irregularidades dos planos de saúde.