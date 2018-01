Órgãos: falhas nos preços dos planos de saúde Entidades de defesa do consumidor alertaram que ainda há falhas na regulação de preços dos planos de saúde. Além do reajuste anual, o consumidor está sujeito aos aumentos por faixa etária e à revisão técnica - mecanismo legal que permite às empresas realinhar os preços quando estão com as finanças desequilibradas. Para a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - órgão do governo que regulamenta o setor -, a lei em vigor desde 1999 trouxe avanços. Ontem, no último dia do Simpósio Regulamentação dos Planos de Saúde, representantes do governo, das empresas e dos consumidores discutiram a regulação de preços desse mercado. A assistente de direção da Fundação Procon de São Paulo, Lucia Helena Magalhães, enfatizou que os beneficiários não podem arcar com o custo de salvar empresas em desequilíbrio financeiro. É uma crítica ao mecanismo de revisão técnica, autorizado pela ANS para operadoras. Segundo João Luís Barroca de Andrea, diretor de Normas e Habilitação de Produtos da ANS, a revisão técnica não é reajuste nem serve para evitar que as empresas quebrem. "É uma forma de reequilibrar suas carteiras de clientes." Andrea afirma que as companhias ficam desequilibradas conforme os beneficiários envelhecem e usam mais os serviços, aumentando os custos. Apesar dos avanços, o consumidor continua pagando muito mais caro conforme envelhece. A legislação dividiu a vida do consumidor em sete faixas etárias. Conforme fica mais velho e passa para a faixa seguinte, recebe aumentos. A lei também estipula limites para o consumidor com 70 anos ou mais (última faixa etária), que pode pagar mensalidade até seis vezes maior do os que estão na primeira faixa (até 17 anos) do mesmo plano. Antes de 1999, não havia limites para as mensalidades dos mais velhos. Resultado: a diferença entre a mensalidade de um jovem e a de um idoso era bem maior, chegando a 30 vezes. Mesmo assim, Lucia afirma que o prejuízo para o consumidor foi atenuado, mas não resolvido. "Os maiores aumentos se concentram nas faixas de idade mais avançada. Os reajustes não são distribuídos de forma equilibrada." Para Lynn Silver, representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) na Câmara de Saúde Suplementar (órgão consultivo da ANS), a falta de conhecimento de quanto custa o atendimento de um paciente compromete a regulação de preços dos planos. Barroca disse que a ANS está criando um banco de dados de custos de tratamentos. A economista Lúcia Salgado, ex-procuradora do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), lembrou que no mercado de planos de saúde o consumidor não tem como diminuir seu consumo quando o preço aumenta. Segundo a economista, a impossibilidade de mudar de operadora é uma falha que precisa ser corrigida. Comissão para discutir MP dos planos Depois de dois dias de debate, governo, empresas, entidades de defesa do consumidor e dos profissionais de saúde decidiram criar um grupo de trabalho permanente para discutir os pontos divergentes da medida provisória dos planos de saúde. O grupo será coordenado por representantes da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e da ANS. Tudo o que continuar em conflito irá para audiências públicas. Mas as entidades de defesa do consumidor e dos profissionais do setor reclamam que as operadoras são maioria na Câmara.