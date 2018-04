Órgãos querem que Telefônica discrimine pulsos A Pro Teste - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor - e o Instituto Pedra Grande de Preservação Ambiental (Ipeg) entraram com uma ação civil pública contra as operadoras do Grupo Telefônica para obrigá-las a discriminar os pulsos de ligações locais, caso haja solicitação do consumidor. Uma decisão favorável beneficiaria todos os assinantes da empresa no Estado de São Paulo. Hoje, mesmo que o consumidor desconfie dos pulsos cobrados em sua conta telefônica, a empresa nega o envio da fatura discriminada. Essa prática, de acordo com a responsável pelo departamento jurídico da Pro Teste, Maria Inês Dolci, contraria o artigo 54 da Resolução 85, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que prevê a discriminação de maneira detalhada de todo o registro referente à prestação do serviço telefônico. Por outro lado, Maria Inês argumenta que seria inviável exigir o envio de faturas discriminadas a todos os consumidores. "A ação visa apenas a obrigar o envio de uma fatura discriminada mediante solicitação do consumidor. Ou seja, caso ele desconfie do valor cobrado em sua conta por não reconhecer os número de pulsos computados. Há muitos registros a esse respeito e, hoje, essa solicitação é negada, o que não deveria acontecer." No ano passado, a Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, recebeu 1.387 queixas contra a Telefônica, sendo 1.261 atendidas e 126 não atendidas, o que colocou a empresa de telefonia em primeiro lugar no ranking anual do órgão. A responsável pelo departamento jurídico da Pro Teste informa ainda que os argumentos da ação também se basearam no Código de Defesa do Consumidor (CDC). "O Código é claro. O consumidor tem direito à informação adequada, clara e precisa sobre produtos e serviços." Como o órgão entrou com um pedido de liminar (decisão provisória), um resultado poderá ocorrer em breve. No entanto, ainda não é possível saber quando, segundo Maria Inês.