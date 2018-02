Orientação é preservar direitos trabalhistas, diz ministro do Trabalho

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, ressaltou nesta segunda-feira, 19, que a orientação do governo Michel Temer "é de que todos os direitos trabalhistas serão preservados".

De acordo com o ministro, "não faz parte da agenda do governo retirar o 13º salário, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), aviso prévio, férias, vale transporte e vale refeição. A jornada de trabalho permanecerá como está", disse em evento no Sindicato dos Comerciários de São Paulo.

"A minha tribo é o trabalhador", destacou o ministro, dizendo que já foi desempregado e foi um dos fundadores do sindicato de comerciários em Carazinho, no Rio Grande do Sul. Ele disse que a política do governo é tornar o trabalhador como protagonista.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Visamos atualizar a legislação trabalhista em três eixos: segurança jurídica, criar oportunidades de ocupação para 12 milhões de pessoas sem emprego e consolidar direitos, não revogá-los."

No início do mês, uma declaração do ministro sobre o aumento do teto diário para a jornada de trabalho teve forte repercussão. A pedido de Temer, Nogueira saiu a campo para esclarecer que a proposta é a flexibilização e não o aumento da jornada.