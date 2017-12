Orientações jurídicas ao consumidor pelo telefone Orientações jurídicas fornecidas pelo telefone é o serviço que algumas seguradoras e empresas de cartão de crédito oferecem a seus clientes. Jurisdicas, como é conhecido, é um produto da Inter Partner Assistance (IPA), braço nacional do grupo francês Axa, comercializado apenas com seguros ou serviços financeiros. A gerente do Departamento Jurídico da IPA, Fernanda Cortese, conta que o Jurisdicas é sucesso há dez anos em outros países. Fernanda deixa claro que o serviço não é uma consultoria jurídica, mas um facilitador, ou seja, apenas oferece leis e jurisprudências (resultados de casos similares julgados no mesmo Estado) às consultas de associados. "O cliente poderá receber por e-mail ou fax a legislação e a jurisprudência que embasem a resposta à sua questão." O serviço é oferecido nas áreas de consumo, imobiliária, trabalhista, familiar e sucessões, responsabilidade civil e criminal em acidentes de trânsito e penal. Mas a empresa associada à IPA pode restringir o atendimento a apenas algumas dessas áreas, conta Fernanda. O Jurisdicas pode ser útil em problemas com vizinhos, produtos que não atendam às expectativas do consumidor ou em negociações com empregadas domésticas. "Nesses casos, sempre há dúvidas sobre a atitude a tomar e quais os direitos de cada uma das partes." As consultas às questões encaminhadas são respondidas em uma conversa de 15 minutos, em média, diz Fernanda. Em casos mais complexos, o cliente deixa o telefone e o retorno será dado em, no máximo, três horas, explica. No momento, no País, aproximadamente 500 mil clientes têm acesso ao serviço, total ou parcial, da IPA, ofertado, por enquanto, com pacotes de produtos da Axa Seguradora e da American Express.