Os 45 supermercados mais baratos de São Paulo

O paulistano consegue, sem trocar as marcas dos produtos, poupar mais de R$ 2 mil por ano com a escolha de loja, de acordo com levantamento da associação de consumidores Proteste. Estudo mostrou que, entre um supermercado e outro, a variação de preços pode chegar a quase 170%. Pesquisar de loja em loja não é tarefa fácil e, por isso, o Estado preparou um mapa com os supermercados mais baratos de cada região.

Na capital paulista, o consumidor pode economizar R$ 2.032,45 no ano se comprar marcas líderes no atacadista Assaí da Vila Sônia (zona oeste), em vez do supermercado Madrid, em Higienópolis, no Centro. Se optar por marcas mais baratas, a economia chega a R$ 2.271,02 no Atacadão da Vila Guilherme, zona norte.

Em geral, as redes de lojas de atacado oferecem preços mais em conta do que supermercados e hipermercados.

Segundo o economista Heron do Carmo, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, além da inflação, um dos motivos para a diferença de preços de uma loja para outra é a escassez de produtos por causa da queda de produção, como o feijão e o leite.

Outro alerta é que a diferença de preço entre uma loja e outra pode ser ainda maior entre os “genéricos” porque os consumidores têm menos referência de preço destes produtos.

Com dicas em mãos, veja se o bom e velho mercado perto de casa está entre os mais baratos.