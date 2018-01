Os convênios campeões de reclamações Um serviço de informações criado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para orientação dos consumidores revela um panorama nada animador na área de planos de saúde. Das 136 maiores operadoras de saúde que atuam no País, 37,5% são alvo de denúncias de usuários. A campeã de reclamações entre as empresas de grande porte é a paulista Transmontano. O novo serviço divulga no portal da ANS na internet um índice com reclamações feitas contra empresas e cooperativas. Atualizado mensalmente, ele permite consumidores acompanharem periodicamente a atuação das empresas. O índice tem como principal fonte o Disque ANS, um serviço criado pela agência em julho de 2001 para consultas e reclamações contra as operadoras. Na internet são incluídas apenas reclamações que trazem indícios de irregularidades. As campeãs em reclamações são divididas em três categorias: empresas de grande, médio e pequeno porte. Empresas de grande porte - por definição as que atendem mais de 50 mil consumidores - concentram a maior fatia de mercado. Elas atendem cerca de 66,4% dos cerca de 35 milhões de cadastrados. As empresas de médio porte respondem por 22,1% dos usuários. Em São Paulo, a assessoria de imprensa do Centro Trasmontano informou que as reclamações de novembro são resultado de problemas da operadora com o prestador de serviços responsável pela rede de atendimento. Há seis anos, a Trasmontano usava a rede da Samcil, outra operadora de plano de saúde que atua na capital paulista. Novembro foi o último mês de vigência do contrato de prestação de serviços entre as duas empresas. Segundo a Trasmontano, a Samcil teria dificultado o atendimento aos associados como retaliação por causa da não renovação do contrato. Mas o diretor-geral da Samcil, Mauro José Gomes Bernacchio, desmentiu a versão da Trasmontano. Segundo ele, a Samcil cumpriu o contrato até o final, atendendo normalmente os associados. A briga entre as duas operadoras está na Justiça. Os consumidores podem tirar dúvidas ou fazer reclamações através do Disque ANS, que atende gratuitamente a ligações de todo o País pelo 0800-701-9656, ou pelo e-mail Fale Conosco no portal www.ans.gov.br, ou ainda por carta à Avenida Augusto Severo, 84, Glória, Rio de Janeiro, CEP 20.021-040. (Colaborou Luciana Miranda) Visite a página Finanças Pessoais