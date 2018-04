Os cuidados do consumidor na hora de comprar Apesar de os descontos dos clubes de compras chamarem a atenção, é preciso não se deixar levar somente pelas ofertas. "Como em qualquer negócio na rede, o cuidado deve ser redobrado. É preciso guardar todos e-mails e comprovantes das compras e conferir se os descontos prometidos estão sendo cumpridos", adverte Maria Inês Dolci, coordenadora institucional da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (ProTeste). Os cuidados começam já antes de se associar ao clube. Sempre leia o termo de uso antes de se cadastrar em qualquer clube de compras pela internet. E peça a opinião de pessoas conhecidas que já utilizaram o serviço. Fique atento também ao prazo de entrega e ao valor do frete. E atenção para a responsabilidade pela venda. "O consumidor deve procurar saber qual a procedência da mercadoria - quem está vendendo. É para esse fornecedor que ele deverá reclamar em caso de problemas", diz Maria Inês.