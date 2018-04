Os dez mandamentos para a negociação à vista Elaboramos os passos necessários para que o consumidor faça a melhor compra à vista, conseguindo o desconto que procura. Veja a seguir: 1- Pesquise os melhores preços e condições de pagamentos 2- Selecione as duas melhores opções e, nestes estabelecimentos, ofereça pagamento à vista em dinheiro ou cheque. O desconto precisa ser de no mínimo 5%, já que este é o custo para as operações eletrônicas (cartão de débito e cartão de crédito) 3- Desconto para compras à vista não é um favor da loja. A compra efetuada pelo cliente gera renda para o estabelecimento e comissão para o vendedor 4- O tom de voz e a forma de abordagem têm grande influência nesta negociação. Na hora do pagamento, a pergunta é: "de quanto é o desconto?" e não "se eu comprar à vista, tenho desconto?" 5- Negociar descontos em grandes lojas é mais difícil, já que o vendedor muitas vezes não tem margem para isso. Nestes estabelecimentos, portanto, o consumidor deve privilegiar os produtos com preço abaixo da concorrência, já que não será possível conseguir um valor com desconto 6- Pressione. Muitas vezes o vendedor não pode dar desconto, mas ele pode interceder pelo consumidor. Então, a saída é pressionar: "até quanto você pode reduzir o preço", "não tenho todo o dinheiro", "vou resolver depois", "tentarei conseguir um valor mais baixo" 7- Se a negociação não dá certo, a opção é ameaçar. Sem desconto, pressione. Diga que vai comprar em outra loja 8- Só aceite comprar sem desconto à vista se o preço do produto estiver muito inferior ao da concorrência 9- Depois de todas as negociações, se a opção for a compra a prazo, deixe reservado o dinheiro que você teria para fazer a compra à vista. Muitas vezes o consumidor acaba assumindo outras dívidas e, sem perceber, acaba gastando mais do que poderia 10- Regra básica, sempre: pense dez vezes antes de comprar. Assim, você só comprará o necessário e vai sobrar dinheiro para fazer suas compras à vista.