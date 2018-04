Os Estados que o estímulo esqueceu Na Califórnia e em um punhado de outros Estados americanos, uma entre 5 pessoas que gostariam de trabalhar em período integral não pode fazê-lo no momento. Trata-se de um sinal preocupante da dor que a Grande Recessão está infligindo, sinal que é em grande parte ignorado pelas tão repetidas estatísticas oficiais do desemprego. A taxa nacional de desemprego aumentou para 9,5%, o nível mais alto registrado em mais de um quarto de século. Ainda assim, exclui todos aqueles que desistiram de procurar emprego e os indivíduos em empregos de meio período que gostariam de trabalhar em período integral. Se eles forem incluídos, a taxa teria chegado a 23,5% no Oregon no semestre passado, de acordo com a análise feita pela reportagem do The New York Times sobre os dados de cada Estado. Essa taxa era de 21,5% em Michigan e Rhode Island e de 20,3% na Califórnia. Praticamente ninguém acredita que o desemprego parou de aumentar. Na terça-feira, o presidente Barack Obama disse esperar que o número de desempregados "continuará aumentando por muitos meses ainda". Parece razoável, então, dizer que o declínio está avançando para um novo estágio. Já passamos por três fases: o prólogo, quando os mercados de crédito começaram a tremer em 2007; o grande choque, quando o colapso do Lehman Brothers, em setembro de 2008, deu início a seis meses de más notícias econômicas; e a estabilização, quando as notícias melhoraram um pouco. Agora chegamos ao quarto estágio: o mourejar. "A situação não será revertida de uma hora para a outra", como me disse Bernard Smith, engenheiro desempregado de Greenville, Carolina do Sul (Estado onde a taxa ampliada de desempregados estava em 20,5% no último semestre), que procura emprego desde maio. "Vai demorar algum tempo ainda." Vários indicadores sugerem que a produção econômica do país pode começar a crescer novamente a partir da metade do ano, o que significaria o fim da recessão. Mas a economia continuará sofrendo com os turbulentos mercados de crédito e do imenso endividamento dos lares. Assim, pode levar tempo até que o crescimento convença as empresas a contratar. Isso nos levaria a uma estranha contradição, segundo a qual a economia estaria melhorando, mas transmitindo uma sensação de piora. Essas medidas ampliadas do desemprego e do subemprego podem chegar a incríveis 25% na Califórnia, um grande aumento em relação aos 12% registrados um ano atrás. Infelizmente, o pacote de estímulo não consegue provocar nos Estados mais atingidos uma reação suficientemente positiva. Depois de uma década na qual o aumento na renda dos lares mal superou a inflação, uma recuperação lenta poderia deixar muitos frustrados e em má situação financeira. Ainda na semana passada, o Ministério do Trabalho relatou que o número de pessoas solicitando benefícios públicos contra o desemprego tinha diminuído - mas o mesmo se deu com a confiança dos consumidores e com a taxa de aprovação de Obama.Bem-vindos ao mourejar. Uma taxa de desemprego de 20% é, obviamente, um pouco chocante. Parece algo saído da Grande Depressão e, apesar de terrível, essa recessão não é uma Grande Depressão. O que está havendo, afinal? Para começar, essa taxa não inclui aqueles empregados em regime de meio período que gostariam de trabalhar em período integral. Essas pessoas não são desempregadas nem totalmente empregadas. Na média, esses indivíduos trabalham três dias por semana, e muitos enfrentam dificuldades para se manter. Richard Smith e sua mulher, Lynn, por exemplo, se mudaram de Michigan para Charlotte, Carolina do Norte, no ano passado, depois que ele foi demitido de empregos administrativos na Ford e na General Motors nos últimos 5 anos. Mas, depois de conversar com 35 headhunters e enviar seu currículo para centenas de endereços, Smith, de 58 anos, ainda não encontrou um emprego em período integral. Em vez disso, ele trabalha alguns dias por semana numa loja de golfe, consertando tacos e ganhando US$ 9,50 por hora. O dinheiro ajudou os Smith a comprar uma casa a um preço muito baixo, fruto de uma execução hipotecária. "Obviamente, esse tipo de coisa deprime as pessoas", disse ele. Empregados em meio período como Smith correspondem a um terço das pessoas incluídas nessas taxas ampliadas, o que significa que aproximadamente 13% da força de trabalho de Estados como Oregon e Michigan está completamente desempregada. Quando vi essas estatísticas, minha primeira reação foi imaginar por que não enxergamos sinais mais tangíveis da falta de emprego. Muitas comunidades estão cheias de placas indicando imóveis em situação de execução hipotecária e de projetos de construção paralisados. Mas, a menos que procuremos pelos desempregados, eles são praticamente invisíveis. O pacote de estímulo está ajudando um pouco. Os benefícios para os desempregados foram ampliados e algumas demissões foram evitadas pelos governos estaduais e locais. Há também muito mais estímulo a caminho. Até o momento, cerca de US$ 90 bilhões foram jogados pela janela, de acordo com o economy.com da Moody?s. Desde agora até o fim de 2010, cerca de US$ 25 bilhões adicionais serão gastos todos os meses. Mas o estímulo não está ajudando tanto quanto poderia, porque uma parcela excessivamente grande do dinheiro é encaminhada para os Estados que menos necessitam dele. Na maior parte dos Estados das Grandes Planícies e do oeste montanhoso, a taxa ampliada de desempregados ainda estava abaixo dos 12% no último semestre. Na Dakota do Norte, esse número estava em 7,8%. Ainda assim, esses são alguns dos lugares que recebem uma fatia desproporcional do estímulo, conforme demonstrado por reportagens da Associated Press e do Times. Trata-se de um caso típico da política que atropela a economia. Na ausência de más notícias inesperadas - algo que transforme o mourejar numa recaída -, é improvável que Congresso e Casa Branca busquem um novo pacote de estímulo antes de setembro. Até lá, mais dinheiro do estímulo atual terá sido gasto e a condição da economia estará mais clara. Se os legisladores afinal decidirem que é necessário fazer mais, eles precisam lembrar que esta não é uma recessão de oportunidades iguais. Até setembro, um entre cada 4 cidadãos da Califórnia que gostariam de ter um emprego em período integral pode estar sem trabalho. Quem poderia imaginar que chegaríamos a este ponto? *David Leonhardt é jornalista