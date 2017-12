Os funcionários do Banco Central entram em greve hoje Os funcionários do Banco Central entram em greve hoje por tempo indeterminado em protesto "contra o descaso do governo em negociar a pauta de reivindicações salariais da categoria". Os grevistas prometem protestos na sede do BC em Brasília e nas nove regionais do banco localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Salvador e Belém. A paralisação, segundo o sindicato dos funcionários do BC, poderá causar prejuízo ao funcionamento do sistema financeiro. Os funcionários do BC são responsáveis pelo controle das reservas internacionais, distribuição de dinheiro aos bancos, atendimento ao público e pelo registro e acompanhamento das operações de mercado aberto e dos títulos públicos. O sindicato ainda não tem um balanço sobre a adesão ao protesto.