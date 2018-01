"Os juros vão cair", afirma Lula Na véspera da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central que decidirá sobre a nova taxa de juros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, na Colômbia, que "os juros vão cair, vão continuar caindo". Para ele, "já há sinais para a volta do crescimento econômico". O presidente disse ainda que a redução da taxa Selic deverá ser repassada ao consumidor em pouco tempo. "Obviamente a taxa de juros vai chegar ao consumidor e às empresas. Isso não se dá de forma automática. Não chega no dia seguinte. Eles estão caindo", disse. Lula citou como medida da retomada do crescimento o Plano Plurianual de Investimentos 2004-2007, que mostra onde o Estado e os parceiro vão investir. O presidente lembrou ainda a decisão de abrir uma linha de R$ 4 bilhões para o microcrédito e afirmou que nos próximos dias será anunciada um programa de crédito para as empresas fabricantes da chamada linha branca (geladeiras, fogões e máquinas de lavar roupa). "As coisas começam a andar. O Brasil está no caminho", disse. O presidente desistiu de participar do almoço com o presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, e dirigentes da Organização Internacional do Café (OIC) porque, segundo a sua assessoria, ele estava atrasado para compromissos no Brasil.