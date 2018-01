Os números da enquete sobre Zeca Pagodinho e as cervejas Você acha que Zeca Pagodinho agiu corretamente ao trocar a Nova Schin pela Brahma? A maioria dos votos na enquete do portal estadao.com.br foi para o sim ? 69,08%, contra 30,92% de não. Os números referentes à segunda pergunta ? Você acha que a Brahma agiu corretamente ao tirar da concorrente o seu garoto-propaganda? ? foram bem semelhantes: o sim teve 69,06%, ante 30,94% do não. As enquetes na internet não têm rigor científico. É possível uma pessoa (ou um grupo organizado) votar muito mais de uma vez, viciando o resultado.