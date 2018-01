Os riscos da paralisia

Como todos sabem, a atual crise política tem dificultado a aprovação de medidas de ajuste fiscal pelo Congresso Nacional. As consequências dessa paralisia podem ser sérias, levando a um aprofundamento da recessão, a uma alta da inflação e à adoção de medidas que dificultem a retomada do crescimento.

A crise econômica em curso - caracterizada pela forte retração da atividade econômica e da arrecadação, que dificulta o ajuste fiscal - decorre de um conjunto de fatores. Alguns destes fatores são conjunturais, como o fim do represamento dos preços da energia elétrica e dos combustíveis, a reversão da política fiscal excessivamente expansionista do primeiro governo Dilma e, principalmente, a Operação Lava Jato, que provocou uma importante retração dos investimentos da Petrobrás e de outras empresas.

Porém a crise fiscal também decorre de fatores de natureza estrutural. Por um lado, o crescimento da produtividade desacelerou de forma relevante nos últimos anos, o que restringe o crescimento da economia e, portanto, das receitas públicas. Por outro lado, em razão das regras de concessão de benefícios previdenciários e assistenciais e em razão da grande rigidez dos gastos, as despesas públicas apresentam uma trajetória estrutural de crescimento. Ou seja, mesmo que a política fiscal do primeiro governo Dilma Rousseff tivesse sido mais responsável, haveria um desequilíbrio estrutural das contas públicas a ser enfrentado.

Apesar do grande desequilíbrio nas contas públicas, não há, no curto prazo, o risco de insolvência do governo federal nem o risco de que não se consiga refinanciar a dívida pública. Mas a trajetória é preocupante e a desconfiança quanto à capacidade de solvência do governo no longo prazo é crescente, o que se reflete num elevado custo de financiamento da dívida e, por consequência, em elevadas taxas de juros.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neste contexto, as consequências da paralisia do ajuste fiscal em decorrência da crise política são preocupantes. O País corre o risco de entrar num círculo vicioso em que a incapacidade política de enfrentar os desajustes fiscais resulta numa deterioração ainda maior da confiança na economia brasileira; a queda da confiança amplia a retração da atividade econômica; a retração da economia reduz as receitas e dificulta ainda mais o ajuste fiscal; e a deterioração do ambiente econômico agrava a crise política.

Não há, neste cenário, soluções fáceis. Sugestões de reaquecer a economia e, assim, recuperar a arrecadação esquecem que a principal causa da baixa atividade econômica é a falta de confiança, que, em grande medida, decorre das perspectivas negativas para as contas fiscais. Propostas de baixar os juros para reduzir o custo da dívida não consideram que o principal motivo para as altas taxas de juros é a falta de confiança na solvência do governo.

É claro que é possível baixar artificialmente os juros, provocando inflação. No passado, a alta da inflação foi, inclusive, um meio eficiente de resolução do desajuste fiscal, mas isso não ocorre mais hoje. Atualmente, cerca de metade das despesas federais está indexada à inflação, o que significa que essas despesas caem em termos reais quando a inflação sobe (porque são indexadas a uma inflação mais baixa que a inflação presente), mas sobem em termos reais quando a inflação cai (porque são indexadas a uma inflação mais alta que a presente). Ou seja, só é possível resolver o problema fiscal via inflação se esta for cada vez mais elevada.

Para agravar, num cenário de governo fraco, a tendência é prosperarem no Congresso Nacional propostas que ampliam as despesas públicas, indo na direção contrária à do necessário ajuste fiscal. Este é o caso, por exemplo, da recente aprovação da proposta de “desaposentação”, pela qual pessoas que se aposentaram com a aplicação do fator previdenciário podem voltar a se aposentar com o benefício integral.

Diante da impossibilidade de avançar com a agenda de ajuste fiscal no Congresso, o governo tende a acionar os instrumentos que têm à mão e que não dependem do Poder Legislativo para elevar as receitas. Essas medidas podem elevar a arrecadação no curto prazo, mas em muitos casos agravam as distorções estruturais e dificultam a retomada do crescimento. Em particular, no período recente tanto o governo federal quanto os estaduais passaram a exercer uma enorme pressão sobre as grandes empresas do País, buscando acelerar a solução de conflitos sobre matérias tributárias e extrair receitas por intermédio de expedientes que, em alguns casos, chegam a beirar a extorsão.

Transferir os problemas de caixa do governo para as empresas não é a melhor forma de sair da crise. A condição básica para a superação da crise atual é a retomada da confiança. Se o impasse político impede que a solução seja conduzida pelo governo federal, então é preciso que as demais instituições econômicas, sociais e políticas se mobilizem em torno de uma agenda para a superação da crise.

Essa agenda tem, é claro, de tratar do atual desajuste fiscal. Mas isso não é suficiente. Se a agenda não contemplar medidas que ataquem os problemas estruturais do País, que impedem o crescimento da produtividade e a sustentabilidade das contas públicas no longo prazo, então a recuperação será apenas um voo de galinha.

A agenda de reformas estruturais necessárias é ampla. Mas há dois temas que merecem atenção especial. Um é a necessidade de melhora da qualidade do sistema tributário nacional, cuja complexidade e disfuncionalidade são um entrave ao crescimento do País. Outro é a revisão das normas que tornam a trajetória dos gastos públicos insustentável e que, muitas vezes, não são justificáveis sequer do ponto de vista social.

O momento exige entender que o Brasil é maior que o impasse político que está paralisando o País.

*Diretor do Centro de Cidadania fiscal, foi Secretário Executivo e Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda.