Os sete mandados foram cumpridos na mesma hora Os sete mandados de busca e apreensão expedidos pelo juiz Federal Fausto Martin De Sanctis, da 6ª Vara Federal Criminal, foram cumpridos simultaneamente pela Polícia Federal e pela Receita Federal em São Paulo. Antes das 7 horas, agentes e fiscais já batiam à porta dos endereços relacionados no despacho impresso em 21 páginas e datado de 7 de julho. Para entrar no apartamento de Tania Bulhões, os policiais federais tiveram de contratar um chaveiro porque o casal está viajando e não havia ninguém em casa. A busca começou às 7h30 e só terminou às 14 horas. Os policiais agiram com discrição: foram ao endereço em uma viatura descaracterizada e tomaram o cuidado de entrar no subsolo para recolher o material apreendido - dinheiro e documentos. Exceto pela movimentação de repórteres e cinegrafistas em frente ao prédio da Rua Bela Cintra, a Operação Porto Europa chamou pouco a atenção de vizinhos. Já a loja de decorações Tania Bulhões Home, instalada num casarão na Rua Colômbia, ficou fechada o dia todo. Na esquina em frente, a Tania Bulhões Perfumes abriu normalmente, após ser vistoriada pelos federais. Na loja de decorações, os policiais só saíram por volta das 14 horas. Os agentes da PF e fiscais da Receita também vistoriaram as instalações do ateliê da empresária, no Morumbi. Segundo o gerente operacional da Tania Bulhões Home, Marco Antonio Ribeiro, a PF chegou às 7h30. Ribeiro disse que não foram levados computadores nem dinheiro da loja. "Só fizeram cópias de segurança dos computadores". A Assessoria de Imprensa da Tania Bulhões Perfumes disse que o grupo não havia sido comunicado oficialmente pela Justiça, mas a empresária estava a par da situação.