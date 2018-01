Oscilação de mercado não prejudica queda do juro, diz Mantega A queda da taxa básica de juros da economia, a Selic, não será afetada pela oscilação dos mercados externos, garantiu hoje o ministro da Fazenda, Guido Mantega, que está em Paris, onde participa de um encontro que discute a relação do Brasil com o Clube de Paris - grupo informal que congrega países credores. Contudo, muitos analistas acreditam que as incertezas no cenário externo poderão trazer mais cautela para a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que será divulgada amanhã. O ministro ressaltou que o objetivo da política monetária do Banco Central brasileiro é controle inflacionário. "Se você me perguntar se vai haver alguma mudança na política de juros por causa disso, eu vou te dizer: só se isso afetar a inflação no Brasil", disse. "Se não afetar não tem nenhum razão para alterar a política monetária, de interromper a queda dos juros por causa disso." Segundo ele, o BC tem que olhar para a meta da inflação. Se ela está sendo cumprida, se a inflação está bem comportada, não há razão para se mudar a sua trajetória." O ministro observou que os últimos indicadores no Brasil sinalizam uma queda da inflação. Ele destacou ainda que o efeito da desvalorização do real sobre a inflação não é preocupante. "O impacto do cambio é pequeno", disse. "Já tivemos uma mudança no cambio, que saiu de um patamar de R$ 2,07 para cerca R$ 2,25 e isso não é suficiente afetar a inflação." O ministro observou que muitos analistas aventam a possibilidade de uma desaceleração mais acentuada do crescimento econômico mundial. "Eu não acredito nisso, acho que a queda no crescimento será pequena, mas se ela ocorrer os preços das commodities vão cair, e isso teria até um efeito positivo sobre a taxa de inflação brasileira." Mantega evitou comentar as expectativas do mercado sobre a ata do Copom que será divulgada amanhã.