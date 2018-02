Oscilação dos juros afeta ações O comportamento dos juros afeta diretamente o preço das ações. Juros em alta favorecem a baixa dos preços das ações. Juros em baixa, por sua vez, favorecem a alta. Isso ocorre porque o investidor está sempre procurando uma aplicação que garanta maior retorno para seu investimento, com o menor risco. As aplicações em renda fixa oferecem menos risco do que em renda variável, quando se trata de títulos de empresas e instituições financeiras sólidas, que apresentam poucas chances de não honrar seus compromissos. O investidor deve avaliar as alternativas de rendimento, levando em consideração o nível de risco que julga adequado. Veja nos links abaixo mais detalhes de como os juros afetam o comportamento das bolsas de valores e dicas gerais sobre investimentos em ações.