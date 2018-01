Oscilação na Bovespa Hoje foi o último dia para a troca das ações da Telesp e Tele Sudeste celular por BDRs - Brazilian Depositary Receipts, recibos de ações da Telefónica espanhola negociados no exterior. Essas ações foram, nos últimos meses, as mais negociadas na bolsa, e sua provável saída do índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fez com que houvesse fortes oscilações a semana inteira. As ações preferenciais - sem direito a voto - da Telesp fecharam em alta de 2,09%, e as ordinárias - com direito a voto -, com alta de 5,68%. Tele Sudeste Celular fechou em queda: preferenciais de 7,50%, e ordinárias, de 1,43%. A bolsa fechou em alta de 1,95. O Dow Jones - índice das ações mais negociadas da Bolsa de Nova Iorque -encerrou o dia com alta de 0,48%, e a Nasdaq - bolsa de empresas de alta tecnologia e informática -, também em alta de 2,29%. (veja matéria a seguir sobre essas ações) E, em continuidade à onda otimista desde a redução, semana passada, da taxa básica de juros brasileiros, a Selic, e reforçada com a manutenção dos juros americanos na reunião do Fed - banco central norte-americano -, o dólar voltou a cair 0,27%, fechando em 1,8070. A expectativa é que a Selic caia ainda mais, mas o mercado está incerto em relação ao tempo necessário para uma nova redução, o que levou os juros prefixados para contratos de swap com base de 252 dias úteis, o melhor indicador para juros de longo prazo, a subir de 18,79% ao ano ontem para 18,88% ao ano hoje.