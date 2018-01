Oscilação toma conta do mercado durante a manhã O dólar comercial atingiu o patamar mínimo desta sexta-feira, às 12h35, sendo cotado a R$ 3,1870 na ponta de venda dos negócios, com queda de 0,78% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia em R$ 3,2350 e chegou até a máxima de R$ 3,2400. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 0,58% às 12h47. O mercado brasileiro abriu hoje novamente em clima de alta de volatilidade (oscilação). A Bolsa abriu em alta, depois recuou, e agora sobe levemante. No mercado de juros futuros, as taxas recuaram na abertura e agora estão em alta. Os contratos com taxas pós-fixadas (DIs), com vencimento em janeiro de 2005, pagam juros de 18,030%, frente ao patamar de 17,800% registrado ontem no fechamento do dia. Boatos sobre informações que seriam publicadas nas revistas do final de semana afetaram os negócios na abertura. Operadores ouvidos pela Agência Estado também esboçam uma avaliação não tão preocupante. Mas, depois de uma semana de fortes turbulências, não só no mercado como também na política, a expectativa com as notícias do final de semana reforçam o sentimento de cautela nesta.