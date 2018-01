Oscilações fortes indicam manutenção do risco Para o investidor que não está no dia-a-dia do mercado, fica uma mensagem desta sexta-feira. O nível de oscilação hoje foi grande, sem que haja definições de tendências. Ou seja: o risco do mercado continua elevado. E de fato os argumentos para explicar as razões das altas e das baixas foram bastante pobres, o que mostra que na próxima segunda-feira o mercado pode fazer o movimento contrário ao de hoje, sem qualquer pudor. É preciso lembrar que quando o mercado não encontra justificativa, inventa. Os investidores mais conservadores devem continuar dando preferência pelas aplicações em fundos de renda fixa pós-fixada. Lembrando que ninguém deve trocar de aplicação sem antes pesar o custo da mudança, que é a tributação pelo IOF para aplicações com prazo inferior a 30 dias, e o pagamento de CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira). Os fundos pós-fixados têm a vantagem de acompanhar as oscilações de juros. E não deixe de observar se seu fundo de renda fixa prefixado está com retorno esperado ou não. Veja os links abaixo para entender melhor as perdas dos fundos prefixados e também sobre os custos de se trocar de fundo de investimento.