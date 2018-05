OSX pediu autorização para construir estaleiro no Porto do Açu

BRASÍLIA - O ministro da Secretaria Especial de Portos, Leônidas Cristino, afirmou que a empresa OSX, do Grupo EBX, pediu autorização ao governo para construir novo estaleiro no Porto de Açu, onde a empresa já está presente.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de o Grupo, do empresário Eike Batista, não conseguir fazer os investimentos necessários, Cristino disse que uma possibilidade é repassar o porto. "Vamos sempre confiar que ele vai fazer os investimentos necessários para os portos operarem, de acordo com contrato feito com a Antaq".

O ministro falou, ainda, que não conversou com representantes da empresa nos últimos dias. "Não fui procurado", afirmou.