Otacílio Cartaxo será secretário interino da Receita

O Ministério da Fazenda, por meio de nota à imprensa divulgada nesta quarta-feira, 15, confirmou que o secretário-adjunto da Receita Federal Otacílio Cartaxo vai substituir interinamente a secretária Lina Maria Vieira, que deixou o cargo hoje. Na nota, o Ministério da Fazenda não explica os motivos da demissão de Lina e informa apenas que ela cumpriu com êxito uma importante etapa na reestruturação do órgão. Segundo a nota, todas as diretrizes adotadas durante a gestão da ex-secretária foram tomadas em consonância com as orientações do ministro da Fazenda, Guido Mantega, e continuarão sendo seguidas.

A nota informa que o programa de modernização da Receita Federal continua em curso, destacando-se a renovação dos quadros, o acesso aos cargos por concurso interno, o fortalecimento da fiscalização e a melhoria no atendimento ao público. De acordo com a nota, para continuar esse processo de mudança e aperfeiçoar a gestão, o ministro Guido Mantega decidiu substituir a secretária.