Otávio Medeiros assumirá interinamente secretaria do Tesouro

BRASÍLIA - O atual subsecretário de Planejamento e Estatísticas Fiscais do Tesouro Nacional, Otávio Ladeira de Medeiros, será nomeado interinamente para substituir Marcelo Saintive no comando do órgão.

Segundo fontes do governo ouvidas pelo Broadcast, serviço de informações em tempo real da Agência Estado, a solução caseira do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, mostra preocupação com a estratégia de reequilíbrio das contas públicas.

Medeiros cuida diretamente da área que monitora os cenários de médio e longo prazos da política fiscal. Ele também tem experiência na área de dívida pública, onde ocupou o cargo de coordenador geral de planejamento estratégico.

Saintive se despediu hoje de sua equipe.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Planejamento, a secretária de Orçamento Federal, Esther Dweck, que já estava de mudança para ocupar um cargo na Presidência da República, permanecerá na Pasta, para dar suporte ao novo ministro Valdir Simão.