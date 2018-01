Otimismo cauteloso do Ipea com a recuperação O ciclo recessivo iniciado no segundo trimestre de 2014 ainda persiste, mas “parece estar chegando ao fim”, segundo a última Carta de Conjuntura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A avaliação coincide com a da maioria dos economistas. O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto de Almeida, vai além e trata a recuperação como fato. Incerta é a velocidade, disse ele: “A projeção oficial é crescimento de 1,6%, mas não ficaria surpreendido se o crescimento for maior”.