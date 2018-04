Otimismo com petróleo e dúvida com Selic A notícia de impacto nesta sexta-feira é a renúncia do presidente da Venezuela, Hugo Chavéz, que deverá contribuir para uma queda nas cotações do preço do petróleo no mercado internacional. Embora a crise vivida pela Venezuela não seja exatamente uma situação confortável, há uma expectativa de que, agora a produção do país seja retomada, o que contribui para um clima otimista no mercado financeiro. Mas, apesar do otimismo, o mercado ainda está dividido e sem convicção a respeito do que deverá ser a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que se reúne na semana que vem. Há pontos pesando contra e a favor da queda de 0,25 ponto da taxa básica de juros - Selic - e, neste momento, é difícil saber o que será considerado pelo comitê. A favor da estabilidade do juro, contam a inflação elevada, em função do reajuste do preço da gasolina (que ainda não totalmente captado pelos índices); a perspectiva de novos reajustes de preços administrados ao longo do ano; e a continuidade da crise do Oriente Médio, o que mantém como uma incógnita qual será o comportamento do preço do petróleo no médio prazo. Já a favor do corte da Selic, operadores destacam, em primeiro lugar, o fato do juro real já estar bastante elevado; a melhora do risco país; e a demanda, ainda desaquecida. Seja como for, o movimento da curva de juro indica que boa parte dos operadores se posicionou a favor do corte de juro. "Há uma divisão clara entre economistas, que apostam na estabilidade da Selic, e de operadores, que preferem se posicionar a favor do corte", observa um profissional. Mecanismo para segurar queda do dólar Apesar das notícias positivas, os analistas são mais cautelosos e abrangem outras variáveis nas suas estimativas par o mercado de câmbio. A principal dessas variáveis que alimenta a cautela é o anúncio de que, nos próximos meses, o Banco Central (BC) vai rolar apenas parcialmente sua dívida cambial feito ontem pelo presidente do BC, Armínio Fraga. Fraga afirmou que esta decisão faz parte de uma estratégia para reduzir a parcela flutuante da dívida interna. Mas sinaliza também que a autoridade monetária compartilha da avaliação do mercado de que o preço do dólar está barato. Afinal, a rolagem parcial é um fator de pressão nas cotações. Mesmo assim, alguns consideram que esse mecanismo é até suave dado o nível em que se encontra o valor da moeda norte-americana. Segundo eles, o anúncio de que a rolagem de títulos cambiais será parcial e não segura o dólar em alta, se houver mais alguma entrada de recursos. Números do mercado Há pouco, o dólar comercial está cotado a R$ 2,3000 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,70% em relação aos últimos negócios de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro, com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam taxas de 18,240% ao ano, frente aos mesmos 18,240% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em alta de 1,17%.