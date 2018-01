Otimismo com reforma da Previdência é exagerado, diz analista Os investidores estão reagindo com otimismo exagerado em relação às declarações do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e da Previdência, Ricardo Berzoini, sobre a prioridade na aprovação da reforma da Previdência Social. A opinião é do analista sênior da empresa de análise de risco político global Eurasia Group, Vitali Meschoulam. "O mercado está reagindo como em todo o ano passado: exagerando nas notícias negativas e também nas positivas", afirmou Meschoulam à Agência Estado. De fato, opinou o analista, o anúncio por parte de Palocci e Berzoini - que prometeram um cronograma para a reforma, prevendo a aprovação ainda neste ano - foi positivo porque indica para o mercado que o governo Lula está consciente do que terá de fazer para colocar a economia de volta aos trilhos, além de indicar que o governo se dirige mais para o centro. No entanto, Meschoulam acredita que a probabilidade de aprovação da reforma da Previdência pública ainda neste ano é pequena. "Eu diria que a probabilidade é de 40% de aprovação neste ano na melhor das hipóteses", ressaltou o analista do Eurasia Group. "Uma coisa é fazer promessas e anunciar medidas como prioridade, outra coisa é implementá-las", disse. "O PT foi inteligente ao lançar tal prioridade já no início de governo, mas se não administrar bem essas expectativas geradas, o mercado vai se cansar. Talvez no final de fevereiro ou início de março, se não tiver acontecido avanço nas discussões e no cronograma da reforma da Previdência no Congresso, então a reação do mercado será bastante negativa", acrescentou. Meschoulam lembrou que a reforma da Previdência foi o calcanhar de Aquiles de vários presidentes, incluindo o presidente Fernando Henrique Cardoso. "Pelo menos, há um consenso no PT e até em outros segmentos políticos de que, para evitar um aprofundamento da crise econômica, a reforma da Previdência é absolutamente necessária. Além de ser compatível com a plataforma política do PT de elevar o salário mínimo", explicou. Para poder conseguir atingir o objetivo de aprovar a reforma da Previdência pública ainda neste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os principais líderes de PT precisam priorizar as negociações com o PMDB. "O grande ponto de interrogação para o presidente Lula neste momento é como agirá o PMDB, que atravessa grande divisão. Isso, inclusive, impediu a participação do PMDB no ministério de Lula", disse Meschoulam. Até que o PMDB promova sua reunião executiva nacional e a divisão entre facções do partido seja minimizada, talvez Lula possa tentar atrair o partido oferecendo a Presidência do Senado em troca de apoio na aprovação de reformas essenciais. Além de a prioridade ser o PMDB, Meschoulam acredita que o PT deve tentar negociar apoio do PSDB e PFL, argumentando que a essência da reforma da Previdência veio do governo FHC, cuja sustentação era do PSDB e PFL. "O PT tem que tentar virar a mesa politicamente. Se Lula e sua equipe política conseguir esses dois elementos, então as chances de aprovação da reforma da Previdência neste ano aumentam", acrescentou o analista. Veja o índice de notícias sobre o Governo Lula-Os primeiros 100 dias e a área econômica Veja o índice de notícias sobre a transição na área econômica