Otimismo continua presente nos mercados A negociação de títulos brasileiros pelo valor de face ? ou seja, o investidor reduziu o prêmio exigido para a negociação do papel, aceitando, inclusive, zerar o ganho no vencimento ? interrompeu a queda na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e deixou os analistas mais otimistas em relação às próximas reduções da Selic, a taxa básica de juros da economia. O otimismo com a valorização dos títulos brasileiros negociados no exterior também reduziu ainda mais o risco Brasil ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do país -, que chegou bem próximo dos 400 pontos base. A Bolsa fechou em alta de 1,70%, para novo nível recorde de 23.716 pontos. O volume financeiro somou R$ 1,613 bilhão. No mercado de juros, as taxas recuaram ainda mais, pressionadas também pelo tímido resultado da produção industrial ? alta de 0,8%. Isso significa, segundo os investidores, que há um espaço maior para novas reduções de juros. Embora tenha crescido, a produção industrial ficou abaixo das estimativas do mercado, que, segundo pesquisa realizada pela Agência Estado, iam de um crescimento de 0,9% até 2,5%. Apesar da medida de recompra de dólares por parte do Banco Central para recomposição das reservas, o dólar continua caindo. Hoje, encerrou o dia cotado a R$ 2,8560 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,07% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,8620 e oscilou da máxima de R$ 2,8700 à mínima de R$ 2,8460. Com o resultado de hoje, o dólar registra queda de 1,62% em janeiro e acumula baixa de 13,98% nos últimos doze meses.