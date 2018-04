Otimismo da indústria diminui, diz Fiesp A indústria paulista não está mais tão otimista no final do primeiro trimestre quanto no começo do ano e já vê cada vez mais afastada a tão desejada recuperação da atividade, que traz a tiracolo o aumento do emprego. Os fatores que prenunciavam a retomada, como a trajetória descendente dos juros, o aumento do crédito e o crescimento da demanda, não se concretizaram. "As dificuldades têm aumentado. A manutenção da Selic ontem prorroga os obstáculos para a recuperação do nível de atividade da indústria", afirmou hoje o presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Carlos Roberto Liboni. Ontem o Banco Central (BC) manteve a Selic em 18,5% ao ano, sem viés. Liboni acredita que sem redução dos juros é difícil haver maior movimentação da economia. "É fator primordial. Precisamos crescer sustentadamente e não é num clima de instabilidade desses que isso acontecerá", disse. Ele garantiu que a entidade continuará a pressionar para que o BC volte a reduzir os juros na reunião do próximo mês. Liboni também está preocupado com a inflação. "Não se vê os benefícios do controle inflacionário". Outro fator que preocupa o dirigente é a possibilidade de aumento de tributos, o IOF e provavelmente mais um, para compensar as perdas com a suspensão da cobrança da CPMF, cuja prorrogação está emperrada na Câmara. "Entendemos as dificuldades de manter o equilíbrio fiscal no País. Mas precisamos de um comportamento do governo de mais respeito à produção e ao crescimento da economia", afirmou. De acordo com ele, "é um conforto muito grande" para o governo elevar um tributo para salvar a arrecadação. Liboni lembrou que o aumento o IOF, se efetivado, deverá diminuir a já restrita oferta de crédito, essencial para a indústria promover o crescimento.