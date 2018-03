Otimismo de investidores despenca em março A guerra entre os Estados Unidos e o Iraque, que pode se estender mais do que os analistas imaginavam até a semana passada, fez em março despencar em 10 pontos o otimismo dos principais investidores europeus e norte-americanos, para ficar em um nível negativo de 57 pontos, o mais baixo desde que a UBS e Gallup Organization iniciaram a pesquisa de confiança, informa hoje o site do jornal econômico espanhol "Cinco Dias". A queda, de acordo com os responsáveis pela pesquisa, pode ser atribuída, principalmente, às preocupações sobre o impacto da guerra na economia da eurozona (11 países da União Européia) e a forte tensão existente entre Washington e alguns países europeus, como a França, por exemplo. De acordo com a pesquisa, cerca de 62% dos investidores consultados se mostrou pessimista em relação ao crescimento econômico no próximo ano. Esse resultado mostra cinco pontos porcentuais acima do pessimismo constatado na pesquisa realizada em fevereiro. Além disso, outros 54% dos entrevistados, ante os 60% do mês anterior, acreditam que a Europa será a região com maiores possibilidades de experimentar uma recuperação econômica moderada no próximo ano. No entanto, 31%, quatro pontos porcentuas a mais em comparação com o resultado anterior, consideram que a fraca situação econômica vai se manter, enquanto que outros 11% dos investidores estimam que a economia da região vai piorar. Apenas 2% responderam que haverá uma "forte recuperação", indica o "Cinco Dias". De acordo com o site do jornal, os investidores europeus continuam considerando a guerra como a maior ameaça para os mercados financeiros, enquanto que 73% dos pesquisados opinam que o conflito no Golfo Pérsico terá um efeito "extremamente negativo" nas bolsas. Outros 13% disseram que o impacto da guerra será positivo e 12% estima que não afetará os mercados de ações. Ainda segundo o levantamento, 67% dos investidores europeus e 55% dos norte-americanos acreditam que as "relações tensas" entre a Europa e os EUA terá um efeito "grave" nas economias dos dois países. Apenas 6% dos investidores europeus e 13% dos americanos acreditam que as conseqüências não serão "nada graves" nas bolsas de valores. Veja o especial: