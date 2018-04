Otimismo deve continuar nos negócios O mercado financeiro deve se mostrar otimista nesta quinta-feira. Isso porque o conjunto dos noticiários internos e externos favorecem uma abertura dos negócios estável e sem grande nervosismo por parte dos investidores. O dia começou com um sinal positivo da inflação medida pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas (Fipe). O Índice de Preços ao Consumidor relativo à primeira quadrissemana de abril ficou em 0,03%, resultado situado no piso das expectativas do mercado, que eram de zero a 0,30%. O índice, porém, não anulou o impacto negativo da alta do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 0,60%, divulgado ontem. A fluxo de recursos para o País continua com tendência positiva, o que favorece a trajetória de queda da cotação do dólar. Os analistas cansaram de falar que a moeda norte-americana está "barata", mas admitem que o preço irá ainda mais para baixo se as entradas prosseguirem. As estimativas para captações em curso apontam para cifras superiores a US$ 2 bilhões, mas ninguém tem a conta exata de quando desse total já chegou e quanto ainda tem para passar pelo mercado. Também não são precisos os cálculos sobre quanto tempo esse fluxo financeiro favorável vai prevalecer. O noticiário em relação ao petróleo também favorece o clima otimista. Depois de ter subido na tarde de ontem, o preço do barril retomou a queda hoje e voltou na ser cotado abaixo de US$ 26 em reação às informações de que o Irã e a Líbia comunicaram oficialmente à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) que não suspenderão suas exportações, acompanhando a decisão do Iraque. Além disso, embora lentamente, o governo consegue avançar com os trabalhos do Congresso: ontem foi aprovada a Medida Provisória do setor elétrico, abrindo caminho para a votação de outras matérias que precedem a aprovação da CPMF além de favorecer as empresas do setor na bolsa e diminuir os temores de agravamento da crise entre o PFL e o governo. O mercado também foi favorecido nesta quarta pela emissão externa de US$ 1 bilhão do Banco Central. Segundo os jornais, havia dúvida sobre se o governo conseguiria colocar todos os bônus, mas fontes ouvidas hoje em Londres pelo correspondente João Caminoto, da AE, afirmaram que a emissão foi concluída no valor desejado pelo BC. O mercado pediu prêmio, mas só o fato de a emissão estar ocorrendo sem maior estresse já é visto como vitória, dada a especificidade deste ano eleitoral. "Esta melhora do noticiário deve reforçar a ala ainda existente no mercado dos que apostam em queda de 0,25 ponto da Selic no Copom", comentou uma fonte. Números do mercado Há pouco, o dólar comercial está cotado a R$ 2,2700 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,13% em relação aos últimos negócios de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro, com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam taxas de 18,250% ao ano, frente aos mesmos 18,290% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em alta de 0,89%.