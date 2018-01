Otimismo deve manter o dólar com tendência de queda Os especialistas acreditam que o dólar poderá ter uma pequena alta, hoje ? às 9h20, ele foi negociado no pregão eletrônico da BM&F com valoriação de 0,78% no contrato de fevereiro, e abriu em pequena alta, de 0,15%, cotado a R$ 3,355, no mercado à vista. Mas esse comportamento representa um "ajuste técnico" - que segue a abertura em queda também nos títulos da dívida neste início de manhã - provocado pelas fortes e consecutivas desvalorizações da moeda norte-americana dos últimos dias. Eles ressaltam que nada mudou de ontem para hoje. Ou seja, apostam que o otimismo deve ser mantido e que a tendência que prevalece no comportamento das cotações ainda é de queda, neste início de 2003. Eles lembram que a perspectiva de que o fluxo de recursos será positivo vai ganhando corpo. Os mais de US$ 400 milhões previstos de entradas desde a semana passada, por exemplo, agora têm endereço certo. Segundo a MCM, os captadores desses recursos são: Petrobrás (US$ 200 milhões) Gerdau (cerca de US$ 65 milhões), a Basf (cerca de US$ 50 milhões) ABN (cerca de US$ 50 milhões) e BBA (US$ 60 milhões). Além disso, o mercado continua acompanhando e aplaudindo a postura do governo Lula, principalmente do homem forte da economia, Antonio Palocci, que agradou mais uma vez, em entrevista concedida ontem à noite no Programa Roda Viva, da TV Cultura. Às 10h08, o dólar estava estável em relação ao fechamento de ontem, a R$ 3,35. Clique aqui para saber como está o dólar