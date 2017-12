Otimismo do consumidor de SP é o maior em 5 anos O otimismo do consumidor aumentou 7,04% em janeiro sobre dezembro, alcançando 127,29 pontos, maior nível desde 1999, de acordo com pesquisa feita pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio). Comparado a janeiro de 2003, o Índice de Intenções do Consumidor (IIC) subiu ainda mais: 11,07%. Este é o terceiro mês consecutivo de alta no levantamento, cuja escala varia de 0 (maior grau de pessimismo) a 200 (otimismo total). Segundo os economistas da Fecomércio, o consumidor da região metropolitana de São Paulo está mais animado com o governo federal, principalmente no que se refere a emprego e renda, após um primeiro ano de mandato do presidente Lula com bons resultados na área macroeconômica. A alta de janeiro é influenciada pela intenção de compra no longo prazo, sub-índice que tem mais peso no IIC e bateu 145,13 pontos em comparação a 121,98 pontos, em dezembro. Assim como verificado ao longo do ano passado, a expectativa de curto prazo foi menor do que a perspectiva futura e ficou em 100,54 pontos. Mesmo assim, o indicador é melhor do o patamar registrado em dezembro, de 93,85 pontos. A espera de que os próximos meses sejam melhores faz com que os consumidores adiem as compras. Apenas 28% dos cerca de 900 entrevistados pretendem adquirir algum bem durável nos próximos dois meses, sendo que o DVD ou videocassete é o campeão da preferência (19,2%), seguido pelo aparelho celular (15,6%). O IIC é apurado mensalmente pela Fecomércio desde 1994. Copom A assessoria econômica da federação acredita que há espaço para o Comitê de Política Monetária (Copom) reduzir a Selic, atualmente em 16,5%, para 16% amanhã. A aposta é que os juros básicos cheguem ao fim do ano no patamar de 14%. "Os sinais de que a inflação está sob controle favorecem um ambiente positivo e a maior expectativa dos consumidores em resultados melhores em 2004. Para isto, o governo ainda tem de tomar medidas mais efetivas para a redução dos juros reais e o crescimento do País", avalia em comunicado o presidente da Fecomércio-SP, Abram Szajman. A entidade também estima uma expansão de 3% para o setor neste ano, o que significaria apenas a recomposição das perdas de 2003.