Otimismo do mercado e leilão elevam o arábica O preço do café arábica voltou a subir ontem na bolsa ICE Futures US, em Nova York. O contrato mais negociado, com entrega em setembro, fechou cotado a 117,95 cents/lb, em alta de 2,12%. Analistas atribuíram os ganhos ao bom humor dos mercados financeiros e ao resultado do leilão de opções de venda promovido pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O leilão garantiu a cafeicultores e cooperativas a opção de vender até um milhão de sacas para o governo a um preço fixo até novembro.