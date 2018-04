Otimismo do mercado pode continuar Ontem o governo praticamente concluiu a operação de rolagem de US$ 1,6 bilhão, renovando cerca de 90% dos títulos cambiais que vencem na próxima segunda-feira. Com isso, elimina-se um importante fator de pressão sobre o dólar, que, segundo analistas de mercado, pode ceder um pouco nos próximos dias. Mas o fator determinante ainda é a sucessão presidencial, que segue muito indefinida. Espera-se para o início da semana que vem a divulgação de nova rodada de pesquisas de intenção de votos. A esperança do mercado é que os ganhos da candidatura de José Serra (PSDB/PMDB) continuem. Se isso acontecer, as cotações podem ter nova correção otimista. Mas, se surgirem sinais de retrocesso, as tensões podem voltar. De qualquer forma, já existem alguns fatores de maior estabilidade. A alta do dólar fez disparar a dívida pública, que tem uma parcela considerável de títulos corrigida pela moeda norte-americana. Mesmo assim, a demanda de exportadores por financiamento parece estar esfriando, a ponto de sobrarem recursos das linhas especiais de crédito para exportação que vem sendo leiloadas pelo Banco Central (BC) à meta de US$ 100 milhões diários. Uma possível explicação é o retorno de instituições estrangeiras ao mercado, além do custo e restrições dessas linhas do BC. Uma recuperação mais vigorosa dos mercados, especialmente do cambial, pode ser a deixa para que o BC reduza da Selic, a taxa básica referencial de juros da economia, atualmente fixada em 18% ao ano. Na última reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom), ficou definido viés de baixa, ou seja, autorização prévia para o BC cortar a Selic quando julgar necessário. Mas ainda há dúvidas. O dólar segue muito alto, e a inflação está pressionada, sofrendo repasses do câmbio. Relaxar os juros agora poderia alimentar as altas de preços, e o governo tem sido muito conservador nesse sentido. Uma preocupação crescente dos mercados internacionais é com as ameaças do governo norte-americano de invadir o Iraque. Ontem o vice-presidente Dick Cheney voltou a declarar que um ataque ao país é imperioso. Os preços do petróleo mantêm-se altos com a possibilidade de agravamento da situação do Oriente Médio, e subiram ainda mais hoje. Em Nova York, os contratos de petróleo para outubro fecharam a US$ 28,92 por barril, em alta de US$ 0,58. Mercado O dólar comercial foi vendido a R$ 3,0750 nos últimos negócios do dia, em baixa de 1,51% em relação às últimas operações de quarta-feira. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 19,900% ao ano, frente a 19,980% ao ano quarta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,73% em 10455 pontos. Nos Estados Unidos os mercados não funcionarão na segunda-feira, em função das comemorações do Dia do Trabalho. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,27% (a 8671,0 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - subiu 1,63% (a 1335,77 pontos). Às 18h, o euro era negociado a US$ 0,9842; uma alta de 0,64%. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em alta de 0,79% (379,90 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.