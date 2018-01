Otimismo é crescente em Wall Street em relação ao Brasil O otimismo é crescente em relação ao Brasil em Wall Street a ponto de vários estrategistas de ações apontarem a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) como mercado favorito entre os países emergentes, apostando que a bolsa brasileira deverá registrar o desempenho entre as bolsas de outros países emergentes neste ano. Na opinião do diretor de estratégia de bolsas para mercados emergentes do banco Credit Suisse First Boston (CSFB), Jonathan Garner, mesmo com uma eventual guerra contra o Iraque, a Bovespa deverá registrar uma rentabilidade superior a de outras bolsas de países emergentes em 2003. "Uma eventual guerra no Iraque não será uma questão que pesará sobre a Bovespa, em particular. O desempenho do mercado acionário brasileiro nos últimos seis meses tem sido influenciado pelos fatores políticos, tanto antes das eleições quanto as decisões e atitudes do novo governo, além da melhora de fundamentos econômicos, como as contas correntes do País", afirmou Garner à Agência Estado. O CSFB mantém uma recomendação "overweight" (peso acima da média) para a Bovespa na sua carteira de ações de mercados emergentes, sugerindo aos investidores alocarem um peso 20% acima para a Bovespa do que o peso recomendado ao País no índice MSCI, no qual o Brasil tem recomendação neutra (participação de 7% no índice). "A Bovespa ainda está subvalorizada em comparação com as outras bolsas emergentes", acrescentou. No geral, Garner acredita que as bolsas de países emergentes como um todo terão um bom desempenho em 2003, estimando um retorno para toda a categoria entre 10% e 15% em dólar neste ano. "Mas o retorno da Bovespa deverá superar significativamente o da categoria como um todo", salientou o estrategista do CSFB, que coloca o Brasil, China, Coréia, Tailândia e Hungria como os mercados acionários favoritos entre os emergentes. Garner revisa suas recomendações mensalmente. Na opinião do estrategista-chefe de ações para mercados emergentes do banco Bear Stearns, Thierry Wizman, uma eventual guerra contra o Iraque não terá impacto sobre a Bovespa. "Alguns países, como o Brasil, estão protegidos com base na hipótese de que o conflito militar terá um desfecho rápido", afirmou Wizman à Agência Estado. Segundo ele, o Brasil não é um grande importador líquido de petróleo nem também um exportador líquido do produto, além de não estar envolvido na coalizão de aliados que enviam tropas para o conflito. Apesar de ter uma recomendação "marketweight" (peso na média) para a Bovespa, Wizman ressaltou que está otimista em relação ao desempenho da Bovespa para o primeiro trimestre deste ano. "E as declarações feitas pelo novo governo, em especial os comentários de ontem sobre a a reforma da Previdência Social, dão suporte ao tom positivo e sólido aos negócios na bolsa brasileira", disse. Ele estima que as bolsas de mercados emergentes deverão registrar um retorno por volta de 12% neste ano, mas Wizman também aposta que o retorno da Bovespa deverá ser superior a essa taxa. No primeiro trimestre, Wizman coloca Brasil, Chile e Coréia como os mercados favoritos. Um dos motivos para uma atitude mais otimista em relação à Bovespa é que as ações brasileiras estão subvalorizadas, isto é, mais baratas em relação a outros mercados emergentes, segundo o estrategista-chefe de bolsas para América Latina da Merrill Lynch, Robert Berges. "O ano de 2003 deverá ser um bom ano para a Bovespa", afirmou Berges à AE. Para ele, o fortalecimento do real, ou seja, uma maior estabilidade do câmbio é bastante atrativo para os investidores, especialmente porque as ações estão baratas e os ´valuations´ (os indicadores econômicos e de preços das ações), atrativos. Um risco para o bom desempenho da Bovespa será o comportamento dos preços das ações do setor de tecnologia na Nasdaq, a bolsa eletrônica dos Estados Unidos. "Estamos esperando um retorno negativo para as ações do setor de tecnologia na Nasdaq, e se isso acontecer, a performance da Bovespa poderá ser menor do que o esperado", ressaltou. Mas, no curto prazo, Berges disse que há fatores positivos que ajudam um movimento de alta da Bovespa. "Até agora, as declarações do novo governo em relação à política econômica têm sido bastante positivas para o mercado", acrescentou Berges. O estrategista da Merrill Lynch mantém uma recomendação "marketweight" (peso na média) para a Bovespa. "É difícil projetar um retorno para a Bovespa neste ano porque se, por exemplo, o presidente Lula se afastar da agenda de reformas estruturais seria algo negativo", afirmou. Em relação à guerra contra o Iraque, o outro fator de risco citado pelos analistas, Berges acredita que se a guerra for prolongada, então o mercado brasileiro sofreria um impacto, especialmente com a alta dos preços do petróleo e com aumento na aversão ao risco dos investidores. "Mas o nosso cenário é de um desfecho rápido para o conflito militar, o que sugere que não haverá uma maior deterioração na aversão ao risco ou preço do petróleo, o que teria um impacto neutro no Brasil", afirmou Berges.