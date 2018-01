Otimismo empresarial é justificado, diz economista Luís Fernando Lopes, economista-chefe do Pátria Banco de Negócios, considerou plenamente justificado o resultado da pesquisa da Fiesp com empresários, quando mais de 80% deles se disseram otimistas com o futuro da economia. Entrevistado no programa Conta Corrente, da Globo News, ele acentuou que não apenas as exportações contribuíram para isso, como também já há mostras de recuperação do mercado interno. "Eles têm motivos para estar bastante confiantes", disse Lopes. Mas ele preveniu que não se deve repetir exemplo do passado, como aconteceu em 2000, quando parecia que o País estava diante de um ciclo vigoroso de crescimento. "Logo depois tivemos um problema de crise de energia elétrica aqui dentro e a moratória da Argentina e o crescimento foi frustrado por conta de uma conjuntura externa negativa."