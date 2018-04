Otimismo no comércio de shopping; perspectivas melhoram Os lojistas dos shoppings do País já revisam suas projeções para cima diante dos bons resultados obtidos no primeiro trimestre deste ano. É o que afirmou à Agência Estado, o presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), Nabil Sahyoun. A expectativa, segundo ele, era fechar 2007 com um incremento de 5% a 7%. "Hoje, diria que a situação está caminhando para um crescimento de 8% a 9%", adiantou. O índice é o dobro do crescimento nominal (sem desconto da inflação) obtido em 2006, de 4%. As projeções devem ser revistas na próxima reunião mensal do Conselho de Desenvolvimento Estratégico (CED) da Alshop, que ocorrerá no final deste mês. "Faremos uma retificação na projeção", reiterou. De acordo com Sahyoun, os meses de janeiro a março são tradicionalmente os piores no ano para os lojistas de shopping. Entretanto, em 2007 este cenário mudou. "O segundo semestre é historicamente melhor que o primeiro. Mas se o primeiro já está sendo melhor do que a nossa previsão inicial, no acumulado, então, deveremos ter um crescimento maior", afirmou o presidente da Alshop. Páscoa Segundo ele, o período da Páscoa para os lojistas teve um crescimento dentro das estimativas, "entre 10% a 12% ante o ano passado". "Foi a melhor Páscoa dos últimos quatro anos para as lojas que vendem produtos para a época", reforçou. De acordo com o presidente da Alshop, as principais redes - Carrefour, Wal-Mart e Pão de Açúcar - tiveram crescimento ainda mais significativo. "Elas tiveram incremento de 15% a 20%", apontou. Sahyoun acredita, ainda, que as demais atividades promocionais, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, entre outros, devem trazer resultados importantes. O presidente da Alshop atribui o crescimento do setor aos "bons indicadores da economia brasileira". "Além disso, temos a queda da taxa de juros (Selic), crediário mais facilitado, cartões de crédito com parcelamento sem juros e o aumento da massa salarial", explicou.