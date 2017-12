Otimismo para o segundo semestre Dentre os pilares da recuperação da demanda no mercado interno, a economista Zeina Latif, da Tendências Consultoria Integrada, aponta a elevação da massa de salários como um dos principais pontos favoráveis ao crescimento. Segundo estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o ano 2000 será o primeiro de crescimento do emprego industrial, depois de quedas sucessivas durante a década de 90. A queda da inadimplência é, segundo Zeina, outro sinal de que a demanda interna está se recuperando. Em junho, o indicador da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) foi o mais baixo desde janeiro de 1995. Sem explosão O economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Aguinaldo Nogueira Maciente, destaca que o salário teve queda acentuada por um período longo e só agora começa a se recuperar. Segundo ele, essa recuperação lenta do poder aquisitivo irá manter o consumo longe de níveis alarmantes que causam aumento de preços, sustentando os índices de inflação dentro das previsões. O Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe) inclui, na previsão de 4,5% para o ano, o crescimento da atividade. Segundo o coordenador do IPC, Heron do Carmo, o índice poderia ser menor, não fosse a previsão de aquecimento da economia. Do lado dos empresários, o otimismo também prevalece. Pesquisa de Opinião Pública Nacional do Vox Populi mostra que 74% dos entrevistados acreditam em estabilidade ou crescimento em seus rendimentos mensais. A perspectiva de comprar bens duráveis vinculada às expectativas de renda também aumentou. Já a pesquisa do Provar revela que entre os dez segmentos da indústria, comércio e serviços avaliados, todos têm projeções de aumento de faturamento no terceiro trimestre. Esse caminho poderá ser acelerado com quedas nas taxas de juros e o cenário externo mais tranqüilo nas próximas semanas.