Otimismo volta e dólar cai 1,36% O dólar comercial fechou a sexta-feira na cotação mínima do dia, de R$ 3,202 (-1,36%), com os mercados retomando o otimismo com o Brasil. O dólar antecipou a entrada de novas captações externas iniciais anunciadas pelo Banco do Brasil (entre US$ 50 milhões e US$ 100 milhões) e CSN (de US$ 50 milhões), além do ingresso dos US$ 100 milhões emitidos pelo Unibanco. Os créditos adicionais de US$ 1 bilhão para financiamento às exportações lançados pelo BNDES e Banco do Brasil ontem também estimulam vendas. Já os encontros que estão sendo mantidos com investidores, banqueiros e instituições financeiras multilaterais em Nova York pelo ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e o secretário de Assuntos Internacionais, Otaviano Canuto, aumentam a expectativa em torno de eventual emissão de títulos da dívida externa.