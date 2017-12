Otimista, FMI vê os EUA como líder da retomada O Fundo Monetário Internacional (FMI) mostrou-se mais otimista ao aumentar sua previsão de crescimento neste ano para a economia mundial de 4,1%, feita em setembro, para 4,6%. Para 2005, o FMI prevê que o PIB do mundo cresça 4 4%. Como justificativa, o FMI alegou que "vários fatores podem criar uma recuperação mais firme a curto prazo, especialmente a sólida recuperação do comércio mundial, a subida generalizada nos mercados financeiros e a força da economia dos Estados Unidos". Porém, no relatório semestral Panorama Econômico Mundial, divulgado ontem, o FMI ressaltou que a previsão pode ser prejudicada por ataques terroristas, pelo preço do petróleo e por uma mudança abrupta das taxas de juros. "Como os recentes acontecimentos de Madri e em outros lugares ressaltaram, as incertezas geopolíticas e a volatilidade nas cotações de petróleo continuam sendo uma preocupação", afirma o texto. "Um dos principais desafios para os bancos centrais será o de comunicar suas intenções o mais claro possível para reduzir os riscos de mudanças abruptas nas expectativas." Para os EUA, o FMI elevou a projeção de crescimento para 4,6%, o que, se confirmado, será o maior avanço do país desde o avanço de 7,2% em 1984. Para 2005, o ritmo deve cair um pouco e a economia americana deve ficar 3,9% maior. Pelos cálculos do FMI, a China vai crescer 8,5% este ano e 8% no próximo. Mas zona do euro, onde o consumo "continua fraco e alguns indicadores de crescimento futuro retrocederam ou estancaram", o aumento será este ano de 1,7% e 2,3% em 2005. O FMI acredita que os EUA vão restringir de maneira "moderada" sua política monetária e começarão a subir suas taxas de juros no segundo semestre. Ele ressaltou também sua preocupação com os déficits orçamentário e em conta corrente dos Estados Unidos. Por causa da força da demanda interna dos EUA, o déficit em conta corrente, que em 2003 era de 5% do PIB, só cairá modestamente (para 4%) em 2009. Por isso, "uma maior depreciação do dólar a médio prazo pode ser necessária" embora o processo possa ser "benigno" se for mantido o forte crescimento da produtividade no país.