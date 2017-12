Ouro atinge cotação máxima em 13 anos O ouro atingiu o valor mais elevado dos últimos 13 anos nos negócios realizados nesta manhã, em Londres, refletindo a desvalorização do dólar. O metal spot chegou a ser cotado a US$ 418,55 a onça-troy, o maior nível desde 21 de fevereiro de 1990, de acordo com cotações de uma agência internacional. No registro da Comstock, a máxima foi de US$ 418,30 a onça-troy. A alta do ouro era relacionada, principalmente, à perda de valor do dólar. Esse fator foi a alavanca crucial para a alta de 19% do preço do metal no ano passado. Além de ser denominado em dólar, o ouro torna-se mais barato para compradores com outras moedas quando a moeda norte-americana perde valor. A percepção de que o ouro é um porto seguro para os investidores também tem contribuído para garantir a demanda forte para o metal, em um momento em que os EUA tiveram o nível de alerta de riscos de ataques terroristas elevado durante as festividades de fim de ano. As informações são da Dow Jones e de outras fontes.