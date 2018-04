Ouro avança em NYcom temor de inflação O contrato do ouro para entrega em abril subiu 2,40% em NY ontem, para US$ 914,20 a onça-troy, impulsionado por investidores que compraram o metal para se proteger de um aumento potencial na inflação em reação aos esforços norte-americanos para estimular a economia. A queda nos índices do mercado de ações dos EUA também colaborou para o avanço.