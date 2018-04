O ouro caiu ontem no mercado futuro de NY, pressionado pela queda mensal recorde da inflação ao produtor nos EUA em outubro, fraqueza do mercado de ações e recuo do petróleo. Também no Reino Unido a inflação desacelerou em ritmo mais rápido do que o esperado em outubro. O ouro para entrega em dezembro caiu 1,25% para US$ 732,70 por onça-troy.