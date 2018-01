Ouro é o campeão dos investimentos em 2002 A Bolsa de São Paulo ganhou a corrida dos investimentos mais rentáveis de dezembro com valorização acumulada de 7,23% no mês. O desempenho não foi suficiente, porém, para evitar que a Bolsa terminasse 2002 no vermelho, com perda de 17,01%, pelo terceiro ano seguido. É a primeira vez que o Índice Bovespa (Ibovespa), criado em 1968, que mede a variação das 56 ações mais negocidadas na Bolsa paulista, coleciona três anos consecutivos de desvalorização. Na esteira da Bolsa, em dezembro, aparece o ouro em segundo lugar, com valorização de 5,42%, o que engordou a rentabilidade no ano para 80,93%, desempenho que põe o ouro como campeão entre os investimentos mais rentáveis no ano que termina hoje. Tanto a Bolsa como o ouro superaram com folga, em dezembro, a inflação de 2,10% projetada para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e a de 3,75% calculada pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M). Entre as aplicações de renda fixa, a que ocupou melhor posição foram os fundos DI, com rendimento médio líquido de 1,38%, e os fundos de renda fixa, com 1,31%. O rendimento de ambos, no entanto, perde para a inflação do mês, embora a taxa básica de juros, referência para o cálculo da rentabilidade dos fundos, tenha saltado de 22% ao ano para 25% em dezembro O último lugar no balanço deste mês ficou com o dólar comercial, com queda de 3,15% - no ano, houve uma alta de 52,85%. Tanto a liderança da bolsa como a lanterninha do dólar em dezembro estão relacionados com a melhora de expectativa dos mercados em relação ao governo de Lula, a partir das indicações de Henrique Meirelles como piloto do Banco Central e de Antônio Pallocci Filho para o comando do Ministério da Fazenda. A credibilidade desses nomes e o compromisso de austeridade na condução das políticas monetária e fiscal deram relativo alento às ações e deprimiram as cotações do dólar. Estresse no ano A razoável calmaria em dezembro contrastou com o clima de acentuado estresse e tensão no mercado financeiro ao longo do ano que distorceu os resultados das aplicações no período. A escalada do dólar, principalmente a partir de meados do ano até o primeiro turno das eleições presidenciais, premiou quem apostou na moeda americana ou nos fundos cambiais. A disparada do dólar e, por tabela, dos preços de produtos no atacado engordaram o rendimento dos fundos IGP-M, alimentado por outro fato inesperado, a supreendente retomada da inflação. Quem aproveitou a onda de alta do dólar e da inflação foi premiado com polpuda rentabilidade nos fundos cambiais e IGP-M, embora fechem o ano com perda de gás. Outro fato inesperado, que impôs pesadas perdas aos fundos DI e de renda fixa entre maio e junho, foi a exigência de atualização, pelo Banco Central, das cotas desses fundos pelo valor dos títulos no mercado. Em meio a uma crise de confiança do mercado em relação aos títulos públicos, a desvalorização dos papéis, agravada também pela forte saída de investidores desses fundos, as perdas levaram muitos investidores em fuga para as cadernetas.