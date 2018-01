Ouro é o melhor investimento de novembro O ouro fechou novembro como o melhor investimento do mês. A alta do ativo foi de 4,83% até a sexta-feira, dia 29. No ano, o metal subiu 71,63%, só perdendo para o euro, que no período subiu 75,51%. No mês, a moeda comum européia subiu pouco, 0,21%. Os dados são da pesquisa diária feita pela Agência Estado. Em segundo lugar no ranking vem o Ibovespa, índice que mede a variação das ações mais negociadas da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), com alta de 3,35%. Entretanto, no ano esse é o pior investimento, com queda de 22,60%. Em terceiro lugar estão os fundos DI (pós-fixados), que subiram 1,77% no mês. Em 2002, esses fundos apresentam ganhos de 15,26%. Os fundos de renda fixa (prefixados) tiveram alta de 1,75% em novembro e de 13,21% no ano. O dólar paralelo fechou novembro com ganho de 1,49%. Em 2002, a alta é de 39,23%. Em sexto lugar do ranking ficaram os Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), que subiram 1,47% no mês e 15,60% no ano. Em seguida vêm os fundos cambiais, com alta de 0,86% em novembro e de 65,25% em 2002. Em último lugar do ranking está o dólar, com queda de 0,21%. No ano, a moeda norte-americana é um dos melhores investimentos, com retorno de 56,72%. Veja, nos links abaixo, cartilha com dicas de investimento e análise de carteira de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Veja também a pesquisa completa com o ranking de investimentos elaborado pela Agência Estado.